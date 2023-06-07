إغراءات لا حدود لها.. عرض في الساعات الأخيرة يقلب مستقبل #ميسي

كشفت بعض التقارير عن تلقي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا من نادي أمريكي.

وتلقى ميسي عرضا في الساعات الماضية من نادي إنتر ميامي الأمريكي.

العرض الأمريكي أغرى ميسي بأموال طائلة، على رأسها إمكانية حصول اللاعب على نسبة من العائدات التي ستحصل عليها إحدى شركات راعي الدوري، من التذاكر الموسمية وكذلك باقة البث

كما دخلت شركة ملابس عالمية على الخط بعرض حصة على اللاعب من أي زيادة ستحصل عليها الشركة الراعية لميسي والدوري الأمريكي.

وتضمن العرض أيضا إمكانية تحول ميسي لأحد ملاك الأندية الأمريكية عبر منحه حصة مستقبلا من أحد الأندية فور انتهاء مسيرته.

البند الأخير عُرض من قبل على ديفيد بيكهام قبل توقيعه للوس أنجلوس جالاكسي، وهو ما مكنه لاحقا من تملك نادي إنتر ميامي مقابل 25 مليون دولار.