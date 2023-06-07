نيويورك تسجل أسوأ تلوث هواء في العالم

سجّلت ولاية نيويورك الأمريكية، أعلى معدل تلوث في العالم، مساء أمس الثلاثاء، فيما غطى الدخان المنبعث من حرائق الغابات الكندية المدينة بالضباب، وذلك حسبما أفاد موقع شركة "أي كيو أير"، المتخصصة في تكنولوجيا مراقبة تلوث الهواء وجودته.

وأوضحت أن مستويات تلوث الهواء في المدينة اعتبرت في النطاق "غير الصحي" وكانت أعلى من تلك في العاصمة الهندية نيودلهي والعاصمة العراقية بغداد الساعة 0125 صباحا بتوقيت نيويورك.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى تضرر مدن أخرى في أمريكا الشمالية من جراء دخان حرائق الغابات غير المسبوقة ومن بينها ديترويت.