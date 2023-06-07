بورصات_الخليج ترتفع مدفوعة بآمال وقف رفع #أسعار_الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج، مرتفعة، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، عن رفع أسعار الفائدة، في حين حدَّ تقلب أسعار الطاقة وضعف بيانات صينية من المكاسب.

وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي مع ارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.3 بالمئة، غير أن سهم عملاق النفط أرامكو السعودية نزل 0.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 1.7 بالمئة.

كما صعد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

وشهدت بورصة أبوظبي تقلبات عكست تحركات الأسعار في أسواق النفط، وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.4 مدعوما بصعود سهم البنك التجاري القطري 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.8 بالمئة.