بالذكاء الاصطناعي.. “#ماسك” ينشر صورة له وهو طفل

لا يكف الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" عن إثارة الجدل عبر منصة "تويتر"، إذ نشر "ماسك" صورة له وهو طفل مستعينا بالذكاء الاصطناعي.

وقد ظهر مالك "تويتر" على هيئة طفلاً صغيراً يرتدي قميصًا أبيض وأزرارًا بنية اللون، مع قصة شعر مميزة، إلا أن الغريب في تلك الصورة التي اجتاحت "تويتر" أن مصدرها ليس الألبوم العائلي لماسك، بل "الذكاء الاصطناعي".

وكتب في تعليق فوقها: "يبدو أن ماسك كان يعمل على بعض التركيبات المضادة للشيخوخة، لكنها خرجت عن نطاق السيطرة".

بدوره علق ماسك على التغريدة كاتباً "يبدو أنني أخذت جرعات مبالغاً فيها".

ومنذ ظهور برامج "الذكاء الاصطناعي" المتطورة مؤخرا، طفت على السطح مخاوف عدة من احتمال أن تستخدم بطرق غير سليمة، من ضمنها تزوير الصور أو انتحال الصفات وحتى تزييف بعض الفيديوهات وغيرها من المخاوف.

وكانت صورة "مزيفة" مماثلة انتشرت قبل أشهر لبابا الفاتيكان بمعطف أبيض طويل، واجتاحت مواقع التواصل قبل أن يتبين أنها مزورة بالذكاء الاصطناعي.