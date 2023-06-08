وزير_الخارجية يناقش مع نظيره الإثيوبي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ديميكي ميكونين، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» المقام في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد «داعش».

حضر اللقاء، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، السفير الدكتور سامي الصالح.