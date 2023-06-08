من دولة عربية.. الكشف عن هوية منفذ الهجوم بسكين على أطفال في #فرنسا

كشف مصدر في الشرطة الفرنسية عن هوية منفذ الهجوم بسكين على عدد من الأطفال في مدينة «آنسي» التابعة لمنطقة «رون ألب» جنوب شرق فرنسا.

وقال المصدر إن منفذ الهجوم في مدينة «آنسي» هو طالب لجوء سوري، وفق ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأصيب 6 أطفال على الأقل، في هجوم شنه مسلح بسكين على مجموعة من الأطفال داخل متنزه بمدينة «آنسي» الفرنسية.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من اعتقال منفذ العملية.

وعقب إتمام عملية القبض على المسلح، توجهت رئيسة الوزراء الفرنسية إلى موقع الاعتداء.

وفي أول تعليقات له على الحادث، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل مااكرون: «فرنسا في صدمة بعد الهجوم بسكين على أطفال».

وأضاف: «: الهجوم على أطفال عمل جبان».