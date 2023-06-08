وصول أولى رحلات الحجاج الأتراك المستفيدين من #مبادرة_طريق_مكة إلى #جدة

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» من جمهورية تركيا، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، حيث كان في استقبالهم اللواء سليمان اليوسف، مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتهدف المبادرة إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة في 7 دول هذا العام 1444هـ هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وساحل العاج، وتنفذها وزارات: الخارجية والصحة والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.