25 كادرًا صاحيًا لتسهيل إجراءات حجاج #إسطنبول ضمن #مبادرة_طريق_مكة

أكد مشرف الفريق التنفيذي للجوازات في مبادرة طريق مكة بمطار إسطنبول الدولي المقدم عادل بن محمد مسملي، أن جمهورية تركيا من الدول السبع التي رحبت بمبادرة طريق مكة لخدمة ضيوف الرحمن ، مشيرًا إلى أن المبادرة دُشنت في مطار إسطنبول الدولي مطلع الأسبوع الماضي ، لخدمة حجاج بيت الله واختصار الوقت في أخذ خصائصهم الحيوية ، قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية ، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح أن 25 سعوديًّا من المتخصصين والمدرَّبين من الجوازات يعملون في صالة المطار لتسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام .

من ناحيتها، قالت وكيل الرقيب نورة بنت محمد حسن الأسمري: أشارك أنا وزميلاتي بالمطار ضمن فريق عمل مبادرة طريق مكة في مطار إسطنبول الدولي ، لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدهم قبل وصولهم المملكة العربية السعودية.

و جندت المملكة جميع إمكاناتها لخدمة زوار الحرمين الشريفين ، وقدمت لهم العديد من المبادرات التي تسهل لهم الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة ، ومنها مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برامج رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن قبل مغادرتهم بلدانهم.