كريم_بنزيما: اخترت #السعودية لأنني مسلم.. وأريد ترك إرثا خالدا

أعرب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف العميد.

وقال بنزيما :"متحمس بشدة لتجربتي مع الاتحاد وأسعى لحصد كل الألقاب".

وتابع :"اخترت الاتحاد لانه من أكبر الأندية في السعودية والوطن العربي، واخترت السعودية لأنني مسلم وطالما أردت العيش هنا مدى حياتي".

وأكمل :"وجود رونالدو في الدوري السعودي يعكس مدى قوته وحرص الجميع على وضعه في مصاف العالمية".

وأضاف :"سأكون في أفضل فتراتي وحالتي بالقرب من مكة لأنني شخص مؤمن، أريد تعلم اللغة العربية وأريد ترك إرثا خالدا، أسرتي سعيدة للغاية بالتواجد في السعودية".