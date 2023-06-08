بورصات_الخليج تغلق على ارتفاع بفعل زيادة #أسعار_النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، مع زيادة أسعار النفط، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن أدى رفع بنك كندا لأسعار الفائدة بشكل مفاجئ إلى إثارة المخاوف مجددا من احتمال استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وصعد المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وزيادة سهم البنك السعودي الفرنسي اثنين بالمئة.

واستقر مؤشر دبي عند الإغلاق بعد ارتفاعه لتسع جلسات متتالي، وانخفض مؤشر أبو ظبي 0.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري واحدا بالمئة بفضل مكاسب سجلتها معظم الأسهم على المؤشر.