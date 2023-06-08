مقتل 5 بإطلاق نار في مغسلة سيارات شمالي #إسرائيل

لقى خمسة أشخاص على الأقل حتفهم رميا بالرصاص في مغسلة سيارات قرب بلدة الناصرة شمالي إسرائيل اليوم الخميس، فيما أسفر حادث آخر في موقع قريب عن إصابة شخصين آخرين في إطلاق نار.

ووقع الحادث الدموي في بلدة يافة الناصرة وهو أعنف حادث من نوعه منذ 2009، حسبما ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري.

وتم العثور على سيارة محترقة قريبا من موقع الحادث.

وكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر موقع تويتر: "أصبت بصدمة جراء جريمة القتل البشعة التي وقعت قرب الناصرة. نحن عازمون على وقف هذه السلسلة من جرائم القتل"، وتعهد بإشراك وكالة الاستخبارات الداخلية "شين بيت" أكثر في مكافحة العصابات.