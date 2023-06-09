بتوجيه المحافظ.. مصادرة الخيول والجمال والدبابات المزعجة في منتزهات #الطائف

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، انطلقت حملة مكافحة الظواهر السلبية في عدد من المواقع التي يرتادها السياح والزوار.

جاء ذلك بمشاركة الجهات المختصة بمحافظة الطائف، شملت المواقع السياحية في الشفا والردف والهدا والتي تترقب توافد الزوار والسياح والمتنزهين لها من مناطق المملكة والدول المجاورة.

شملت الحملة التي نفذتها "اللجنة المشتركة" مصادرة الدبابات المزعجة للمتنزهين والتي تشكل خطر عليهم وتثير الأتربة والخيول والجمال التي تنتشر بمنتزهات الردف والشفا والهدا كما تمت إزالة بسطات الباعة الجائلين المنتشرة بمنتزه الشفا.