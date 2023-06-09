سجلات محاكمة #ترامب تظهر مواجهته 37 جريمة جنائية

تظهر سجلات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مواجهته 37 جريمة جنائية بينها الاحتفاظ بوثائق سرية.

قال محام ومصدر مطلع إن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر هويته، أن ترامب يواجه سبع تهم جنائية في القضية الاتحادية.

وتشكل القضية الجنائية، التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، انتكاسة قانونية أخرى لترامب فيما يسعى لتولي الرئاسة من جديد العام المقبل. ويواجه ترامب بالفعل قضية جنائية في نيويورك من المقرر أن ينظر فيها القضاء في مارس.