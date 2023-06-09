“حاول أحدهم الهروب بمركبته”.. القبض على 7 مروجين بحوزتهم أسلحة في #الرياض

نفذ رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، حملة أمنية ميدانية لمطاردة مهربي المخدرات وضبطهم، وفي أحدث الحملات تمكنوا من القبض على 7 مروجين.

ويأتي ذلك في ضوء استمرار الحملة الأمنية للحرب على المخدرات، إذ داهمت الشرطة وكرين لترويج المخدرات وتمكنت من ضبط 7 مواطنين.

وأثناء عملية الضبط حاول أحد المروجين الهروب بمركبته، وتم التعامل معه بحزم وإيقافه.

وعثر داخل الوكرين على 67,440 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الميثامفيتامين المخدر الشبو وكيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وسلاحان ناريان وذخيرة حيّة ومبالغُ مالية.

وتم إيقاف المطلوبين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.