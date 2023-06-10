بحوزته ذخيرة حية.. القبض على مروج لـ3 أنواع من المخدرات في تبوك

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في منطقة تبوك، لترويجه مادة «الإمفيتامين» المخدر، ومادة «الميثامفيتامين المخدر» (الشبو)، ومادة «الحشيش» المخدر، كما ضبط بحوزته ذخيرة حية.

جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، علاوة على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.