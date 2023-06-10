حضور المخابرات الإيرانية ورسالة بالفارسية.. أسرار جديدة عن إعدام #صدام_حسين (فيديو)

كشف خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن تفاصيل جديدة بشأن إعدام «صدام»، كان من بينها حضور ضابطي مخابرات إيرانيين للحظة الإعدام، وتوجيههما له رسالة باللغة الفارسية.

وقال «الدليمي» خلال استضافته في برنامج «الذاكرة السياسية» على قناة «العربية»، رداً على سؤال حول حقيقة حضور ضباط مخابرات إيرانيين عملية إعدام الرئيس الراحل صدام حسين: «نعم.. حضر إثنان من ضباط المخابرات الإيرانية».

وأضاف: «أثناء صعود الرئيس صدام درج المشنقة، تكلم الضابطان الإيرانيان باللغة الفارسية، من أجل إيصال رسالة له بأننا نحن من حاكمناك وليس الأمريكان، عقابا على حرب الـ8 سنوات».

ونفى رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين صحة ما تردد عن حضور قائد «فيلق القدس» الراحل في «الحرس الثوري الإيراني»، قاسم سليماني، عملية الإعدام، قائلاً: «لا أعتقد أنه حضر».

وكشف أن «عدد عقد حبل المشنقة كان نفس عدد الصواريخ التي ضربها صدام حسين على إسرائيل»، وفق قوله.

وشدد على أن «عملية إعدام صدام كانت غوغائية تتجاوز الشنق، وخلالها رفض الرئيس الراحل وضع الكيس على وجهه أثناء إعدامه، كما أنه رفض تناول المهدئات».

وأفاد بأن مريم الريس، وهي مستشارة سابقة لرئاسة الحكومة العراقية، وموفق الربيعي، مستشار الأمن القومي في العراق سابقاً، هما من صورا عملية الإعدام.