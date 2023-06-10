الشوط الأول.. تعادل سلبي بين #مانشستر_سيتي و #إنتر_ميلان #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة شوط اللقاء الأول الذي يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد نظيره فريق الكرة الأول بنادي إنتر ميلان، مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

شهدت الدقائق الأولى من عمر المباراة تمريرات قصيرة بين لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الملعب انتهت بين أقدام لاعبي إنتر ميلان.

وعقب مرور 20 دقيقة شهد شوط اللقاء الأول سيطرة من جانب لاعبي مانشستر سيتي على الكرة عن طريق التمريرات القصيرة في منتصف الملعب في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاع المنافس.

وفي الدقيقة 27 إيرلينج هالاند اطلق تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس أندرى أونانا بثبات.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول شهدت حصار من جانب لاعبي مانشستر سيتي عن طريق التمريرات القصيرة على جانبي الملعب مع تراجع جميع لاعبو إنتر أمام منطقة الجزاء.

وانتهي شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

جدير بالذكر يُعد هذا اللقاء هو أول لقاء يجمع بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان على المستوى الرسمي.