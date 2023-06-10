جزء ثاني من مسلسل #جعفرالعمدة؟.. تصريحات جديدة من الفنان #محمد_رمضان

تحدث الفنان محمد رمضان، عن الأنباء المتداولة خلال الفترة الماضية بشأن إنتاج جزء ثاني من المسلسل الرمضاني الشهير “جعفر العمدة”.

وحقق مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي انتشارا واسعا بين الجمهور العربي الذي أشاد بالمسلسل ونجومه.

وفي أحدث تصريحات قال الفنان محمد رمضان بطل العمل في تصريحات تلفزيونية إنه يدرس طرح جزء جديد من المسلسل بناءً على مطالب الجمهور.

وقال رمضان: “عملت جزء تاني من فيلم الكنز، لكن في الدراما عمري ما عملت أجزاء تانية”، مضيفا أن قصة مسلسل جعفر العمدة تسمح بوجود جزء ثاني من المسلسل.

وأشار إلى أن “المخرج محمد سامي كان عامل احتمالية أن يكون في جزء تاني من العمل”.

ومسلسل جعفر العمدة من بطولة الفنان محمد رمضان، وهالة صدقى، وزينة وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا وجوري بكر.