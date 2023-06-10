مانشستر_سيتي يتوج بـ #دوري_أبطال_أوروبا للمرة الأولي في تاريخه #إنتر

تّوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، بدوري أبطال أوروبا على حساب نظيره فريق الكرة الأول بنادي إنتر ميلان، بعد الفوز عليه بهدف نظيف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، في نهائي التشامبيونز ليغ لهذا الموسم.

شهدت الدقائق الأولى من عمر المباراة تمريرات قصيرة بين لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الملعب انتهت بين أقدام لاعبي إنتر ميلان.

وعقب مرور 20 دقيقة شهد شوط اللقاء الأول سيطرة من جانب لاعبي مانشستر سيتي على الكرة عن طريق التمريرات القصيرة في منتصف الملعب في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاع المنافس.

وفي الدقيقة 27 إيرلينج هالاند اطلق تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس أندرى أونانا بثبات.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول شهدت حصار من جانب لاعبي مانشستر سيتي عن طريق التمريرات القصيرة على جانبي الملعب مع تراجع جميع لاعبو إنتر أمام منطقة الجزاء.

وفي بداية شوط اللقاء الثاني شهد تمريرات قصيرة بين لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الملعب.

وكاد إنتر ميلان هز شباك السيتي، في الدقيقة 58، عن طريق لاوتارو مارتينيز استغل خطأ من مدافعي مانشستر سيتي واستلم الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس إيديرسون بجسده.

ولكن دك رودري هيرنانديز، شباك إنتر ميلان بهدف قاتل في الدقيقة 68 عن طريق بيرناردو سيلفا الذي استلم الكرة خلف المدافعين جهة اليمين ثم مرر الكرة أمام المرمى ليتابعها رودري هيرنانديز المندفع من الخلف بتسديدة قوية مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

وكاد إنتر ميلان أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 70، عن طريق دينزل دومفريز الذي أرسل تمريرة برأسيه لداخل منطقة الجزاء تابعها ديماركو برأسية من أمام المرمى ولكن ارتدت من العارضة ثم تابعها بتسديدة ثانية ولكن ارتدت من جسد لوكاكو وهي في طريقها للمرمى.

وفي الدقيقة 77 شهدت فيليب فودين توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يسار الحارس ولكن تصدى لها أندرى أونانا وأمسك بالكرة على مرتين.

كما شهدت الدقيقة 88 بروزوفيتش أرسل تمريرة طولية من جهة اليمين وصلت للاعب جوسينس على الجانب الأيسر الذي مررها برأسية تابعها لوكاكو براسية قوية من أمام المرمى ولكن تصدى لها الحارس إيديرسون ثم شتتها الدفاع.

وينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدف نظيف دون رد، ويتوج رسميًا بالتشامبيونز ليغ ويحقق الثلاثية التاريخية