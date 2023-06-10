مانشستر_سيتي خامس المتأهلين إلى #كأس_العالم_للأندية

حصد فريق مانشستر سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وحقق مانشستر سيتي لقبه الأول في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وبالتالي سيشارك في كأس العالم للأندية لأول مرة.

وانضم مانشستر سيتي إلى 4 فرق ضمنت مقاعدها في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في السعودية لأول مرة ديسمبر المقبل.

الفرق التي ضمنت مقاعدها في كأس العالم للأندية حتى الآن:

- الاتحاد .. بطل الدوري السعودي

- أوراوا ريد دياموندز الياباني.. بطل آسيا.

- أوكلاند سيتي النيوزلندي.. بطل أوقيانوسيا.

- كلوب ليون المكسيكي.. بطل كونكاكاف.

- مانشستر سيتي الإنجليزي.. بطل أوروبا.