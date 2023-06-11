هل #الفلفل_الحار يؤدي مهام “#الأسبرين” في فتح شرايين #القلب؟.. استشاري يحسم الجدل  

كشف استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة ما تردد بشأن قدرة الفلفل الحار على فتح شرايين القلب، وأنه بديل لتناول الأسبرين.

وقال "النمر" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إنه انتشر مقطع لسيدة اجنبية تدّعي أن الفلفل الحار يقوم مقام الاسبرين ويفتح شرايين القلب، مؤكدا أن هذه معلومات خاطئة تماماً.

وأضاف أن تناول الفلفل الحار يؤدّي إلى تدهور حالة المريض المُغْمَى عليه وتؤخّر علاجَه الصحيح.

وكان مقطع انتشر فى الأونة الأخبرة على نطاق واسع على موقع "تويتر"، يوضح قدرة الفلفل الحار على تنشيط الدورة الدموية لدرجة أنه ساعد على إفاقة المغمى عليه.