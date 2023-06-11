وزير_الطاقة يكشف: كيف توزع #السعودية استثماراتها بين الشرق والغرب؟ (فيديو) #عاجل

كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، عن كيفية توزيع المملكة العربية السعودية استثماراتها بين الشرق والغرب.

وقال الأمير عبد العزيز في كلمته خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني، اليوم: «الأمر ليس إناءً نقوم بتقسيمه وتوزيعه، بين الدول، نحن نذهب حيث توجد الفرص، ولتكوين شراكات مع شركاء راغبين في الاستثمار معنا».

وأضاف: «لا يوجد شيء سياسي أو استراتيجي في ذلك، لكننا نتشارك مع الآخرين جميعاً، نحن دولة منفتحة، ونعمل مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة والصين وكوريا والصين والهند والعديد من الدول الإفريقية».

وواصل وزير الطاقة حديثه: «لدينا طموحات كبيرة في تصدير الكهرباء والكهرباء الخضراء والهيدروجين، ونأمل أن نصدر الكهرباء إلى الهند».