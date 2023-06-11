طارق_الحبيب: زوجتك ليست مسؤولة عن بر أمك (فيديو) #عاجل

رأى البروفيسور طارق الحبيب، الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، أن الزوجة ليست مسؤولة عن بر أم زوجها.

وقال «الحبيب» في مقطع فيديو منشره عبر حسابه في «سناب شات»، رداً على سؤال: «على من يجب بر أمك؟ زوجتك أم أنت وأخواتك»: «لا، يجب عليها احترامها، أما البر فيجب عليك أنت وأخواتك».

وأضاف استشاري الطب النفسي: «تقعد تدور بين الاستراحات والديوانيات وتترك أمك، وتقول لزوجتك يجب عليكي البر أو ما شابه ذلك.... لا، البر عليك أنت وأخواتك، مثل زوجتك أيضاً، عليها بر أمها، وليس عليك أنت».