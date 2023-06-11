إطلاق حملة تبرع بالدم لحجاج بيت الله الحرام

أطلق تجمع القصيم الصحي حملة للتبرع بالدم تحت عنوان: «دمي لحجاج بيت الله الحرام»، تستمر لمدة أسبوعين في عدد من الدوائر الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بمشاركة مستشفيات: بريدة المركزي والملك فهد التخصصي والولادة والأطفال في بريدة، وبالتعاون مع جمعية «دمي».

وأوضح التجمع أن الحملة تهدف إلى تعزيز مخزون بنوك الدم في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في العاصمة المقدسة خلال موسم حج العام الحالي 1444، ودعم احتياجاتها من مختلف الفصائل، وتحقيق الوفرة اللازمة لمواجهة الاحتياجات الطبية العاجلة، ومساعدة الحالات عند طلبها، والإسهام في إنقاذ أرواح المرضى والمصابين من ضيوف الرحمن.

وحث التجمع على أهمية التفاعل مع مثل هذه المبادرات الإنسانية، والتبرع بالدم لصالح المرضى والمحتاجين، لما لذلك من الأجر والثواب، وما للمشاركة الفاعلة من ترسيخ وتعميق ثقافة التبرع الطوعي ضمن برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية، مشدداً على ما لها من آثار وفوائد إيجابية متعددة في تعزيز صحة المتبرع ذاته، من خلال زيادة إنتاج خلايا دموية جديدة، وتقليل نسبة الحديد في الدم.

ونفذ تجمع القصيم الصحي خلال شهر رمضان المبارك المنصرم حملة التبرع بالدم «دمي لضيوف الرحمن»، لدعم مستشفيات وبنوك الدم في مستشفيات منطقة مكة المكرمة، وبلغ إجمالي عدد وحدات الدم التي تم جمعها من المتبرعين خلال الحملة التي استمرت أسبوعين في 10 جهات، 186 وحدة من مختلف الفصائل الدموية.