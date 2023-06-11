بالأسماء.. #الاتحاد يحدد بديل #أحمد_حجازي

كشفت بعض التقارير عن دخول نادي الاتحاد في المفاوضات مع بعض اللاعبين لتدعيم الدفاع.

وحددت شبكة فوتبول إيطاليا بعض اللاعبين الذين يرغب الاتحاد في التعاقد معهم لتعويض غياب أحمد حجازي المنتظر والمقرر أن يمتد إلى 6 أشهر، حيث قالت الشبكة إن هناك تواصل مبدئي تم بالفعل بين المغربي رومان سايس مدافع بشكتاش التركي، وكاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي، وسيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي والذي بات قريبا من الرحيل عن النادي الفرنسي فور انتهاء عقده.

وأشارت الشبكة إلى أن الاتحاد فتح المحادثات بالفعل مع الثلاثي تمهيدا لضم أحد اللاعبين لتدعيم الدفاع بعد إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي الأمر الذي جعله يخضع لعملية جراحية كُللت بالنجاح قبل تأهيله للعودة من جديد للملاعب.