إصابة 19 جندياً إسرائيلياً في انقلاب حافلة بصحراء النقب

انقلبت حافلة في صحراء «النقب» كانت تقل 19 جندياً إسرائيلياً، ما تسبب في إصابتهم بجراح مختلفة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود المتواجدين على متن الحافلة كانوا في طريقهم الى قاعدة عسكرية في «النقب».

وأوضحت أن واقعة انقلاب الحافلة حدثت بالقرب من مفترق «تليم»، أثناء توجههم إلى قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد في صحراء «النقب».

وأضافت عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أن حالة واحدة من الجنود الـ 19 إصابته «متوسطة»، والباقي حالتهم «طفيفة»، وتم نقلهم إلى مستشفى «سوروكا».

وأعلنت الإذاعة في تغريدتها أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً في الواقعة.