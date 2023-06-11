الأخضر تحت23 يتغلب على #كوستاريكا بركلات الترجيح ضمن #بطولة_تولون #السعودية

تغلّب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا على منتخب كوستاريكا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الشوطين الأصليين بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب لاتر دي تينيغي، ضمن الجولة الثالثة من بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون).

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد العبسي في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، سعد الموسى، مشعل الصبياني، زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سعد الناصر، زياد الجهني، أحمد الغامدي، عبدالله رديف.

الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب الوطني تحت 23 عامًا في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).