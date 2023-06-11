مستثمر صيني في #السعودية: تصريح الاستثمار استغرق 3 أيام فقط (فيديو)

شدد يونج وانج، نائب رئيس رئيس شركة "OPT" في فرعها بالمملكة العربية السعودية، على عمق العلاقات التجارية السعودية الصينية.

وقال "وانج" في لقاء مع قناة "الإخبارية": "التجارة بين السعودية والصين في تزايد مستمر، وفي عام ٢٠٢٢ ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل أكبر، ما يدل على العلاقات القوية بين بكين والرياض"

وأضاف: "حصلنا على تسهيلات كبيرة خلال إنشاء الشركة، ولم يستغرق إصدار تصريح الاستثمار سوى 3 أيام".

وانطلقت أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، اليوم، وشهد توقيع صفقات بقيمة 10 مليارات دولار، في يومها الأول.