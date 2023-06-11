الجيش الروسي يعلن التصدي لهجومين من القوات الأوكرانية على جبهة باخموت

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش تصدى لهجومين للقوات الأوكرانية على جبهة باخموت.

وكانت وكالة “تاس” الروسية، قد أعلنت تصدى الدفاعات الجوية الروسية لصاروخ أوكراني فوق زابوريجيا، وتمكنت من إسقاطه.

كما أعلنت عن إجلاء 7000 شخص من المتضررين من الفيضانات في خيرسون.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إطلاق سراح 94 عسكريا روسيًا من الأسر بعد مفاوضات مع أوكرانيا.

وأضافت في بيان: "نتيجة لعملية التفاوض، تم إعادة 94 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".