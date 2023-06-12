بورصات_الخليج تغلق مرتفعة بفعل توقعات إحجام #المركزي_الأمريكي عن #رفع_الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الإثنين، وسط توقعات على نطاق واسع بأن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" عدم رفع أسعار الفائدة في حين أدى انخفاض أسعار النفط إلى الحد من المكاسب.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة متعافيا من خسائر هامشية في الجلسة السابقة، وصعد المؤشر بفعل مكاسب في قطاعات المواد والصحة والتمويل بعد صعود سهم جبل عمر 2.1 بالمئة وسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 3.9 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة محافظا على مكاسب جلساته السابقة مدعوما بصعود سهم أدنوك للحفر2.2 بالمئة وسهم ألفا ظبي القابضة 0.8 بالمئة، وواصل مؤشر دبي سلسلة مكاسبه على مدى 12 جلسة متتالية ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة بدعم من مكاسب للقطاع المالي وقطاع المرافق.

وانخفض مؤشر قطر 0.6 بالمئة ممدا خسائره خلال جلستين سابقتين وتراجعت معظم القطاعات على المؤشر، وكان القطاعان المالي والصناعي أكبر الخاسرين.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2 بالمئة منهيا مكاسب على مدى جلستين بعد أن هبط سهم البنك التجاري الدولي 1.4 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.9 بالمئة.