فيديو مؤثر يرصد ظهور جماجم وخوذ عسكرية عمرها 80 عامًا بعد تدمير سد “كاخوفكا”

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يرصد ظهور جماجم وعظام وخوذ عسكرية عمرها 80 عامًا بعد تدمير سد "كاخوفكا" في أوكرانيا.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات فيما بينهما بشأن المسئولية عن تفجير سد كاخوفكا في إطار الحرب الدائرة بينهما.

وقال متداولو الفيديو إن تدمير سد محطة كاخوفكا قبل 6 أيام في أوكرانيا تسبب في حدوث فيضان نهر "دنيبر" والذي غمرت مياهه المناطق المحيطة به ووصلت إلى مقابر الجنود الألمان الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف متداولو الفيديو إن المياه جرفت المقابر وظهرت عظام وجماجم الجنود الذين ماتوا قبل 80 عاما.

وأعادت الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا إلى الأذهان أهوال غزو ألمانيا النازية لدولة أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية وذلك بعد عثور جنود أوكران على رفات جندين اثنين من جنود "الفيرماخت" (اسم الجيش الألماني إبان الحقبة النازية) في أبريل من العام الماضي.