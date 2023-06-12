وزير الطاقة ونظيره الكازاخستاني يناقشات تطورات سوق الطاقة العالمية

بحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة مع نظيره الكازاخستاني ألماسآدام ساتكالييف، اليوم تطورات أوضاع سوق الطاقة العالمية.

واستقبل وزير الطاقة اليوم في الرياض وزير الطاقة الكازاخستاني وناقشا سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة.

وخلال الاجتماع وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان مع "ساتكالييف" مذكرة تفاهم في مجال الطاقة لتشجيع التعاون في مجالات البترول ومشتقاته، والغاز ومشتقاته، والتكرير، والبتروكيماويات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.