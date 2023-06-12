مختص يحذر من “إبر المنجارو” لإنقاص الوزن أو علاج للسمنة

أكد استشاري جراحة السمنة وتكميم المعدة، مدير مركز جراحة السمنة بمدينة الملك سعود، إبراهيم العنزي، أن "إبر المنجارو" يتم بيعها بشكل غير شرعي، وتسبب الفشل الكلوي في حالات نادرة.

وقال إبراهيم العنزي في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "يا هلا"، المذاع على قناة "روتانا خليجية" إن زيادة الوزن في المملكة 70% بين النساء، و65% بين الرجال، وهذه النسب الكبيرة سبب الترويج لإبر "المنجارو".

وأكد إبراهيم العنزي أن الجراحة الحل الأفضل لعلاج السمنة المفرطة، متابعا: "الرياضة والحمية أول مراحل علاج السمنة، والتوصية بـ"إبر المنجارو" تعتمد على مرحلة المريض".

وشدد مدير مركز جراحة السمنة بمدينة الملك سعود، على السمنة تؤثر على جميع وظائف الجسم، قائلا: "إبر المنجارو" غير مصرح بها لإنقاص الوزن أو علاج للسمنة.