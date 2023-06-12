الهلال_الأحمر ينقذ مريض تعرض لنوبة قلبية في #المسجد_النبوي

تمكن الهلال الأحمر السعودي، من إنقاذ وإعادة النبض لمريض في العقد السادس من العمر داخل ساحات المسجد النبوي الشريف.

وتلقت الفرق الإسعافية في المسجد النبوي بلاغا يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالساحة الجنوبيه بالمسجد النبوي.

وقام الفريق الطبي بالتعامل مع المريض باستخدام أجهزة مزيل الرجفان المنتشرة في المسجد النبوي والبالغ عددها 18 جهازا.

وقال مدير فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، إن النبض عاد بعد عملية الإنعاش القلبي وتم نقله إلى مستشفى الحرم النبوي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.