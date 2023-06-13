طقس الثلاثاء.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأوضح أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها.