بريطانيا.. 3 قتلى في حادثي دهس وطعن وإغلاق مدينة #نوتنجهام #حادث_نوتنجهام

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة أشخاص في وسط مدينة نوتنجهام الإنجليزية، والقبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما للاشتباه في ارتكابه الجريمة.

ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ما وقع في نوتنجهام بـ"الحادث الكبير"، الذي دفع الشرطة إلى إغلاق المدينة.

كانت الشرطة البريطانية قد تلقت اتصالًا في الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، من للذهاب إلى منطقة في وسط المدينة، حيث عثرت على جثتين.

ووقفت عناصر الشرطة على حادث آخر في شارع "مليتون"، إذ حاول سائق سيارة "فان" أن يصدم ثلاثة أشخاص، فأصابهم بجروح ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعثرت الشرطة على جثة قتيل آخر ثالث في شارع "مغدالا"، ثم تمكنت الشرطة من توقيف شاب يشتبه في أن يكون الضالع في الجريمة.