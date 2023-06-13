مدير الأمن العام ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي شهيد الواجب عبدالعزيز الفريح

نقل مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لأسرة وذوي شهيد الواجب الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح، أحد منسوبي الأمن العام، الذي استشهد إثر إصابته أثناء أداء واجبه في القبض على أحد المطلوبين في قضايا ترويج مخدرات بمحافظة رفحاء.

ودعا مدير الأمن العام خلال زيارته لذوي الشهيد في محافظة رفحاء، اليوم، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشدداً على أن ما يقدمه رجال الأمن من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من خطر الجريمة نابع من إيمانهم بمسؤولياتهم تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم.

فيما عبَّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، مشددين على اعتزازهم وفخرهم باستشهاده في ميدان العزّ والكرامة والشرف.

وزار مدير الأمن العام 3 من رجال الأمن أصيبوا أثناء أداء مهماتهم في الحادثة، ونقل لهم تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وعبر المصابون من جانبهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة على دعمها واهتمامها برجال الأمن، مشيرين إلى أن الإصابة لن تثنيهم عن مواصلة العمل إلى جانب زملائهم في الميدان لمواصلة الجهود الأمنية في الحرب على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها.