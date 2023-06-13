بيلجريني يحسم موقفه من تدريب #النصر

كشفت بعض التقارير عن موقف بيلجريني المدير لفني لفريق ريال بيتيس الإسباني من تولي تدريب فريق النصر.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن المدرب التشيلي رفضا عرضا خياليا من النصر ، يقدر بـ 15 مليون يورو صافي لكل موسم، بالإضافة لموافقة النصر على دفع الشرط الجزائي للنادي الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض المقدم لمدرب ريال مدريد السابق للإشراف على تدريب النصر، يقترب من أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليًا في ريال بيتيس .

وكان النادي الإسباني قد رفع راتب بيليجريني قبل بضعة أشهر قبل وصول له عدة عروض من بينها أندية في الدوري الإنجليزي.