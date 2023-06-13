رئيس جامعة الملك خالد: سنقلل أعداد قبول بعض التخصصات النظرية.. ونستطلع رأي الطلاب في عدد الفصول الدراسية

أكد رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، أنه بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الجامعة تم وضع استراتيجية جديدة بنيت على أساس رؤية 2030 واستراتيجية منطقة عسير.

وقال الدكتور فالح السلمي في مقابلة مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية": "سنفتتح كليات وأقساما وبرامج جديدة توائم استراتيجية منطقة عسير وسيكون للخريجين فرص وظيفية فيها".

وأضاف السلمي: "سنقلل أعداد قبول بعض التخصصات النظرية وسنزيدها في تخصصات توائم استراتيجية تطوير منطقة عسير.. توجد برامج تجسير تؤهل أغلب خريجي الدبلوم لإكمال دراستهم.. ولدينا تنسيق مع "التعليم التقني" لعدم تكرار برامج الدبلوم".

وتابع رئيس جامعة الملك خالد: "لدينا كلية متكاملة للثقافة والفنون في رجال ألمع.. وتوجد أقسام لتدريس الموسيقى والمسرح"، مشيرا إلى أنه سوف يعلن عن عدد الفصول الدراسية للسنة المقبلة".

وشدد الدكتور فالح السلمي على أنه لن يتم اتخاذ القرار إلا بمشورة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشأن عدد الفصول الدراسية، مشيرا إلى أن نتائج الطلاب في التحصيلي والقدرات عالية جدا، قائلا: "وهذا ما يجعل المنافسة عالية جدا".