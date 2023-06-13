ترامب يوجه كلمة لأنصاره بعد جلسة محاكمته: #الولايات_المتحدة أصبحت دولة مُزوِرة وفاسدة

توجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى نيوجيرزي بعد مغادرته المحكمة في ميامي، ووجه كلمة إلى أنصاره.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في كلمة وجهها لأنصاره اليوم الثلاثاء،: لدينا دولة أصبحت فاسدة.. بلد بات فاسدا وأحوال الناس سيئة داخل الولايات المتحدة".

وتابع ترامب: "الحكومة الأمريكية الحالية خرجت عن السيطرة.. الولايات المتحدة أصبحت دولة مُزوِرة وفاسدة".

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن المحكمة حظرت على الرئيس السابق ترامب التواصل مع الشهود المحتملين في قضية الوثائق السرية.

وأكد فريق الدفاع عن ترامب، أن الرئيس السابق يشعر بالتحدي وسيخوض المعركة حتى النهاية.

وغادر ترامب محكمة ميامي بعد نفيه التورط في الاتهامات الـ37 الموجهة إليه، وقرر القضاء الأمريكي عقد جلسة استماع ثانية لـ"والت ناوتا" مساعد ترامب في 27 يونيو الجاري.

وأنهى ترامب جلسة الاستماع أمام محكمة ميامي، ونفى التهم الموجهة إليه، قائلا إنه غير مذنب.

وسمحت محكمة ميامي للرئيس الأمريكي السابق بالمغادرة دون كفالة مالية أو منع من السفر، وأثناء المحاكمة تم وضع ترامب رهن الاعتقال خلال إجراءات محاكمته.