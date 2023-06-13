أليجري يحسم موقفه من عرض #الهلال

كشفت بعض التقارير الصحفية عن آخر التطورات فيما يتعلق بالمفاوضات مع أليجري من جانب بعض الأندية بدوري روشن.

وكانت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قد ذكرت أن وفداً من المملكة العربية السعودية أجرى محادثات مكثفة فى الأيام الأخيرة مع ممثلي ووكلاء أليجري، استمرت لما يقرب يومين.

وتابعت: "ماسميليانو أليجري تلقى عرضا ضخما من أحد أندية الرياض، يتوقع أنه الهلال، ويعادل ثلاثة أضعاف راتبه الحالى مع يوفنتوس".

لكن وفقا لشبكة "فوتبول إيطاليا" فإن أليجري التقى المدير الجديد لنادي يوفنتوس جيوفاني مانا على الغداء، حيث تم رفض عرض الهلال.

وأشارت إلى أن الثنائي اتفقا على استمرار المدرب الموسم المقبل، وناقشوا اللاعبين الذين قد يمددون تعاقدهم التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو، منهم خوان كوادرادو وأدريان رابيو.