بناءً على توجيه #الملك_سلمان.. #ولي_العهد غادر المملكة متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية .

ويلتقي خلال الزيارة برئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ويترأس سموه الكريم وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444هـ الموافق 22 و23 / 06 / 2023م.

كما سيشارك سموه الكريم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م.