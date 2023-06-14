طقس الأربعاء.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأكد أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة.

وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الشرقية والرياض.