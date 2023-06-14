مبابي مدافعا عن #ميسي: لم يجد التقدير الكافي معنا

دافع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن زميله السابق في صفوف الفريق الباريسي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ميسي هو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ليس نبأ سارا أن يرحل لاعب مثله عن الفريق".

وأضاف: "لا أفهم كيف يشعر عدد من الناس بالراحة لمعرفتهم أن ليو قد رحل، نحن نتحدث هنا عن ميسي".

وتابع: "لاعب مثل ميسي يحتاج لأن يتم احترامه، وهو لم يحصل على التقدير الذي يستحقه في فرنسا، هذا أمر مخجل".

وأتم: "في النهاية هذا ما حدث، ونحن سنبذل كل ما في وسعنا لتعويض رحيله عن الفريق".