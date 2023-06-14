الحاج_الإيراني يشكر #السعودية على إنقاذه من العمى .. ويؤكد بلهجة عربية: «أنا كويس 100%» (فيديو)

تقدم مجيد رضا علي، الحاج الإيراني الذي أجرى له فريق طبي سعودي عملية جراحية أنقذته من العمى، بالشكر لكل القائمين على القطاع الصحي في السعودية، مؤكداً أن صحته جيدة.

وقال «رضا علي» في لقاء مع قناة «الإخبارية»: «أشكر الجميع الذين بذلوا مجهوداً كبيراً في التعامل مع حالتي، والحمد لله تحسنت كثيراً»، مضيفاً بلهجة عربية: «أنا كويس 100%».

وأفاد رئيس قسم الشبكية في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، الدكتور محمد المالكي، بأنه تم إجراء فحوصات واختبارات للعين، اطمئناناً على سلامة الحاج الإيراني، وهو الآن بصحة جيدة.

وتمكن فريق طبي من مركز صحة العين في مدينة الملك عبد الله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حاج إيراني أربعيني من إصابته بالعمى، وسط معاناته من انفصال حاد وكامل في الشبكية المصاحب لقصر نظر شديد بالعين اليسرى، علاوة على وجود ماء أبيض مع ضمور في الشبكية والعنابية للعين.

وأُجريت العملية بمشاركة الفريق الطبي، وشهدت إزالة الماء الأبيض وزراعة عدسة للعين وتثبيت الشبكية باستخدام زيت السيليكون، الذي سيمكن المريض من إستعادة البصر بعد انفصال الشبكية.

وتكللت العملية بالنجاح بعد أن استغرقت ساعتين ونصف الساعة، وسيتمكن الحاج من العودة وإكمال نسكه، نظراً لوجود وقت كافٍ قبل بدء شعائر الحج والتئام الشبكية.

وأوضح مركز صحة العين في مدينة الملك عبد الله الطبية أن هذا النوع من الإجراءات الطبية لانفصال الشبكية يقوم به المركز بشكل دائم، بفضل مايتميز به من خبرات طبية متميزة، وكذلك التجهيزات الحديثة التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة المواطنين وضيوف بيت الله الحرام على حد سواء. لكن مايميز هذه الحالة مصاحبة الانفصال قصر النظر الشديد ووجود ضمور في الشبكية والعنابية للعين، ما يعقد من الإجراء الطبي مقارنة بالحالات المعتادة.