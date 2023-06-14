تنبيه لشركات نقل الحجاج بشأن إصدار بطاقتي «السائق» و«تشغيل المركبات»

نبهت الهيئة العامة للنقل، شركات نقل الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، إلى ضرورة إصدار بطاقة السائقين وبطاقة التشغيل للمركبات، عبر بوابة «نقل» الإلكترونية.

وشددت الهيئة على ضرورة حصول المنشأة على الموافقة من وزارة الحج والعمرة في نقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة وفق الاشتراطات المعتمدة لدى الوزارة، والالتزام بحمل كافة التراخيص المتطلبة من قبل الجهات ذات الاختصاص، وذلك تجنباً لإيقاع المخالفات والعقوبات النظامية.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم تطوير بوابة «نقل» الإلكترونية لإصدار بطاقات التشغيل وبطاقات السائقين الموسمية، والتي وصلت إلى أكثر من 12 ألف بطاقة موسمية حتى الآن.

ويمكن للشركات الاستفادة من الخدمة المقدمة من خلال البوابة عبر الرابط التالي: http://naql.sa/main.

كما تم توجيه المختصين في النقابة العامة للسيارات بالالتزام بمتطلب البطاقات للسائقين الموسميين والمركبات الناقلة للحجاج خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.

وتعمل الهيئة خلال موسم الحج على تكثيف جانب الرقابة على أنشطة وخدمات النقل التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، للتأكد من وسائل النقل وامتثالها لجميع الأنظمة والاشتراطات الفنية، بما يحقق معايير الأمان والسلامة، ويضمن تنقل سلس ومنظم لقاصدي هذه البلاد المباركة وضيوف الرحمن.

وتحرص الهيئة العامة للنقل على تهيئة جميع السبل والوسائل لخدمة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتوفر قنوات للتواصل معها عبر الرقم الموحد: «19929».