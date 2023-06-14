زيارة ميدانية إلى “ذا لاين” في #نيوم.. الأعمال على قدم وساق في “مدينة المستقبل”

تتسارع الأعمال الإنشائية في مدينة "ذا لاين" والتي تُعد أهم مشاريع نيوم، وبدأت تظهر أولى ملامحها الرئيسية.

وتظهر صور متداولة بناء أساسات جدار "ذا لاين" بارتفاع 500 متر، فضلا عن الحفر والبناء للمارينا المخفي ومرفأ اليخوت في المدينة.

ومؤخرا زار عالم الفيزياء الشهير، والمؤلف لمجموعة من الكتب الأكثر مبيعاً، والمقدم التلفزيوني، البروفيسور ميتشيو كاكو مدينة "ذا لاين" للتعرف على تفاصيل مدينة المستقبل وكيف تُبنى حالياً على أرض الواقع.

اطّلع البروفيسور ميتشيو على مواقع البناء والإنشاء في "ذا لاين" في زيارته الميدانية، بالإضافة إلى زيارته لمعرض تجربة "ذا لاين" في مدينة الرياض، إذ كان معه في الزيارتين طارق قدومي المدير التنفيذي للتصميم الحضري العمراني في نيوم، وجايلز بندلتون المدير التنفيذي لمدينة "ذا لاين"، وسلوى الخضيري مهندسة معمارية أولى في نيوم.

وقد وُثقّت هذه الزيارة بتصويرها في حلقة جديدة ضمن سلسلة "صُناع المكان" التي تنتجها نيوم، وذلك بهدف استكشاف كيفية بناء "ذا لاين" والغاية من ذلك. كما تتضمن الحلقة بعض الرؤى التي يتبناها البروفيسور ميتشيو وخبراء "ذا لاين" لبناء مدينة المستقبل.

وقد ذكر البروفيسور ميتشيو أثناء حديثه في الفيلم أن مدينة "ذا لاين" يمكن أن تساعد في مواجهة التحديات الحضرية التقليدية المتمثلة في الازدحامات المروية والتلوث وعدم التكافؤ والاكتظاظ السكاني، إذ قال في هذا السياق: "يمكننا أن نبني ما هو أفضل، يمكننا أن نبني، ربما في الصحراء، مدينة مستدامة توفر للبشر حياة أفضل".

كما أضاف: "تثبت لنا "ذا لاين" أن هناك طريقة جديدة لإنجاز الأمور، ونمطاً جديداً يمكننا من خلاله أن نصنع مستقبلاً يوفر لنا حياة أفضل. وبالتالي حين ننظر إلى الشعوب الأخرى ونقارن مدنهم وخططهم بما يُبنى ويُطوَّر هنا في المملكة العربية السعودية، نرى أننا نصنع اليوم مستقبلاً جديداً للإنسان".

أما فيما يتعلق بطموحات مدينة المستقبل، قال طارق القدومي في الفيديو: "إننا نعمل في "ذا لاين" على بناء نموذج حضري يوفر أسلوب معيشة ليس لها مثيل، نموذج يحترم الطبيعة ويحرص على حماية البيئة والاستدامة، مع توفير بيئة فريدة للنمو الاقتصادي".

وفي جانب الرؤية نحو المستقبل، قال جايلز بندلتون: "ستغير "ذا لاين" كل شيء إلى الأفضل لأننا نستطيع تطبيق أفضل الممارسات العالمية على كل عنصر من عناصر المدينة، لذلك يكمن مفهوم صناعة المكان بالنسبة لي في إنشاء مكان جديد من الصفر من أجل المجتمع".

أما سلوى الخضيري، فقد أوضحت كيف تعامل فريق العمل مع الدروس المستفادة من التاريخ، قائلة: "نحن نعمل مع أفضل المعماريين ومصممي المدن حول العالم، للاستفادة من كل الدروس التي تعلمناها وتوارثناها من بناء المدن الأخرى، حتى نبني مدينة جديدة من الصفر".

"ذا لاين" تُعد مدينة إدراكية تمتد على طول 170 كم، وتطل على تضاريس متنوعة داخل نيوم مثل الجبال المهيبة ووديان الصحراء الأخاذة ومياه البحر الأحمر الساحرة. وستكون المدينة تحفة معمارية على ارتفاع 500م بجدران من المرايا العاكسة، وبعرض 200م مما يحفظ أكبر مساحة ممكنة من الطبيعة. كما ستعيد "ذا لاين" تعريف مفهوم مدن المستقبل ومنهجيات التطوير الحضري في المستقبل.

وتعد هذه الحلقة هي الثانية ضمن سلسلة "صُناع المكان"، إذ نُشرت الحلقة الأولى العام الماضي حول مشروع تروجينا. كما ستكون هناك حلقات قادمة لتسليط الضوء على مناطق نيوم الأخرى.