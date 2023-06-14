ابتسامة ومصحف.. هدية محافظ الطائف لأحد الحجاج أثناء تفقده للميقات

أهدى الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، الأربعاء، أحد الحجاج في ميقات السيل مصحفا.

جاء ذلك أثناء إجرائه جولة تفقدية لجاهزية ميقات قرن المنازل الواقع على طريق "السيل - مكة المكرمة" وذلك للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق البر، حيث قدم المحافظ المصحف مبتسما للحاج.

قام محافظ الطائف أيضاً بجولات تفقدية للمطار ومركز صحي الحوية للوقوف على الخدمات المقدمة للحجاج.

وعبّر المحافظ في ختام زيارته التفقدية عن سعادته بما شاهده من حسن في التنظيم ودقة في الأداء، وحث الجهات الحكومية المشاركة على بذل أقصى الجهود في سبيل تقديم خدمة مميزة لضيوف بيت الله الحرام .