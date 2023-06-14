وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره الإسرائيلي في #بروكسل بشأن #إيران

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيلتقي مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت يوم الخميس المقبل على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل للمناقشة حول إيران.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، كشفت عن استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران برعاية عمانية ودارت المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني وتبادل السجناء الأمريكيين لدى طهران.

ونفت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق التوصل إلى اتفاق نووي مؤقت مع إيران.

وقال موقع “أكسيوس”، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تعد تعتبر الاتفاق النووي السابق مع إيران صالحا بعد الآن.

وأضاف أكسيوس: “نتنياهو قال إن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ممكن لكننا لن نلتزم به.. نتنياهو أبلغ لجنة بالكنيست أن إدارة بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران حول اتفاق مصغر”.