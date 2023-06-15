فيديو.. قصة تحدي بطلتها شابة عشرينية.. “هالة المحاسن” خُلقت بلا يدين فأبدعت في الرسم والهندسة المعمارية

تمكنت مواطنة تبلغ من العمر 25 عاما من التغلب على إعاقتها الجسدية ، حيث ولدت بلا يدين، لتتمكن من الإبداع في الرسم والهندسة المعمارية.

وأوضحت المواطنة هالة المحاسن في لقاء مع "الإخبارية"، إن أبرز الصعوبات التي واجهتها هي أنها لا تستطيع استخدام الكمبيوتر، وخاصة أنها تستخدم برامج معينة تتعلق بالهندسة، لكن مع مرور الوقت تمكنت من التغلب على هذه الصعوبات عبر استخدام قدميها في تحريك "الماوس".

ولم يتبقى لها سوى فصل دراسي واحد، لتتخرج من الجامعة، وسط اشادات من الأساتذة والمشرفين عليها، فى إنجاز المشروعات المكلفة بتصميمها.

وتعمل المواطنة على مشروع طبي لبناء شركة طبية تعالج الحالات الصحية التي تشبه حالتها المرضية.